Варшава, 4 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В случае получения Польшей военных репараций от Германии, польские власти смогут лучше развивать свои отношения с Берлином. Об этом 4 октября заявил глава польского МИД Збигнев Рау по итогам встречи в Варшаве с министром иностранных дел германии Анналеной Бербок.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Збигнев Рау

По словам Рау, из-за этой ситуации у Польши и Германии есть возможность совместно подать пример преодоления травм, которые возникли «в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов».

«Польское общество все ещё чувствует травму в результате немецкого вооруженного нападения в 1939 году, немецкой оккупации, а также ее негативные последствия для общественного капитала, экономического потенциала и национального наследия», — сказал он.

Также глава МИД Польши уточнил, что этот неразрешённый вопрос мешает двум странам в развитии их отношений.

«Это ограничивает и останавливает возможности для дальнейшего развития и углубления польско-немецких отношений», — пояснил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что власти Польши рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Германией по вопросу репараций.