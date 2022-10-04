Глава МИД Польши разъяснил требование Варшавы о репарациях от ФРГ
Варшава, 4 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В случае получения Польшей военных репараций от Германии, польские власти смогут лучше развивать свои отношения с Берлином. Об этом 4 октября заявил глава польского МИД Збигнев Рау по итогам встречи в Варшаве с министром иностранных дел германии Анналеной Бербок.
По словам Рау, из-за этой ситуации у Польши и Германии есть возможность совместно подать пример преодоления травм, которые возникли «в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов».
«Польское общество все ещё чувствует травму в результате немецкого вооруженного нападения в 1939 году, немецкой оккупации, а также ее негативные последствия для общественного капитала, экономического потенциала и национального наследия», — сказал он.
Также глава МИД Польши уточнил, что этот неразрешённый вопрос мешает двум странам в развитии их отношений.
«Это ограничивает и останавливает возможности для дальнейшего развития и углубления польско-немецких отношений», — пояснил Рау.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что власти Польши рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Германией по вопросу репараций.