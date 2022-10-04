Киев, , 14:58 — REGNUM Израиль не может в одностороннем порядке вводить санкции против России. Это не предусмотрено действующим законодательством. Об этом заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

Флаг Израиля (сс) jon lai

При этом дипломат подчеркнул, что в вопросе антироссийских ограничительных мер Тель-Авив будет действовать по согласованию с союзниками.

«С самого начала Израиль сказал, что не будет действовать в обход санкций, как только они были наложены на РФ. Вопрос в том, что в израильском законодательстве не предусмотрена возможность одностороннего введения санкций против какой-либо страны», — пояснил посол в беседе с РБК.

Бродский напомнил, что почти все израильские компании работают либо на американском, либо на европейском рынке, и ни одна из компаний не пойдёт на то, чтобы действовать в обход санкций, то же самое касается и государства.

«В тот момент, когда были введены санкции, мы стали вести себя соответственно, чтобы никоим образом не нарушить режим санкций. И так будет продолжаться», — констатировал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник министра финансов США Бен Харрис заявил, что потолок цен на нефть из России обсуждается странами G7, но конкретной договоренности ещё не достигнуто. Отмечается, что предельная цена будет достаточной для того, чтобы у России оставался стимул к поддержанию объёмов нефтедобычи.