Москва, , 14:57 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уточнении порядка и условий подачи нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда, в котором указано, что принятое в законодательстве допущение о том, что в пределах четырех лет срок уголовного судопроизводства считается разумным, не подлежит применению при рассмотрении заявлений о присуждении компенсации, предъявленных после того, как данный срок уже единожды истек и был предметом судебной проверки.

Законопроектом устанавливается, что обстоятельства, учитываемые при определении разумного срока уголовного судопроизводства, будут учитываться за весь период длительности уголовного судопроизводства в случае обращения лица с новым (повторным) заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при продолжении производства по уголовному делу после принятия судом решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении предшествующего заявления лица о такой компенсации.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума определит сроки подачи заявления о компенсации по уголовным делам