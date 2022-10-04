Москва, 4 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках Дней Омской области встретилась с губернатором региона Александром Бурковым.

Оmskportal.ru Встреча Валентины Матвиенко с Александром Бурковым

Как сообщили ИА REGNUM 4 октября в региональном правительстве, Матвиенко и Бурков обсудили перспективы социально-экономического развития Омской области. В беседе также приняли участие председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский, сенаторы от региона Елена Мизулина и Дмитрий Перминов.

По словам Матвиенко, Омская область впервые представлена на площадке Совета Федерации. По её словам, по итогам Дней региона будет подготовлен проект постановления Совфеда о государственной поддержке социально-экономического развития Омской области.

Бурков подчеркнул, что региональная команда приняла участие в восьми заседаниях комитетов палаты. На расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре обсуждался ход строительства учебных учреждений в Омской области. В регионе планируют построить семь школ и шесть детсадов.

На заседании комитета по экономической политике сенаторы поддержали строительство международного аэропорта «Омск — Фёдоровка» и Северного обхода.

Комитет по бюджету и финансовым рынкам будет рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в межбюджетные отношения, предлагаемых Омской областью. Они касаются совершенствования механизмов исчисления налога на прибыль, обеспечения доли софинансирования строящихся в рамках нацпроектов объектов, индексации объёмов нецелевой поддержки.

Комитет по социальной политике поддержал проект по созданию в Омской области инфекционного стационара для детей, рассчитанного на 300 мест. Сметная стоимость объекта — 6,2 млрд рублей. Омская область попросила выделить средства досрочно, чтобы завершить строительство в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации прошли Дни Омской области. Омскую делегацию возглавлял Александр Бурков.