Кострома, , 14:59 — REGNUM Губернатор Костромской области подписал комплексный план оказания поддержки семьям мобилизованных, об этом сообщает администрация региона. Документ не опубликован на сайте администрации.

Ребенок и военный Наталья Диева

Программа предусматривает оказание социально-бытовой, психологической, медицинской и правовой помощи родственникам мобилизованных. В частности, детям 5-11 классов предусмотрены льготы на питание. Однако уточнить их размер пресс-служба администрации затруднилась.

«Для детей будет организовано индивидуальное сопровождение педагогами-психологами, при необходимости — оказание экстренной психологической помощи», — говорится в сообщении.

Также детям обещают предоставить места в школах и детских садах, наиболее близких к дому. Для решения вопросов семей в каждом муниципалитете создадут межведомственные группы.

Напомним, ранее в области заработал центр по оказанию помощи семьям мобилизованных. Кроме этого, семьям призванных, имеющих хотя бы одного ребёнка, обещают выплатить 30 тысяч рублей из бюджета региона.

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