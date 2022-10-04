Кострома, 4 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области подписал комплексный план оказания поддержки семьям мобилизованных, об этом сообщает администрация региона. Документ не опубликован на сайте администрации.

Наталья Диева Ребенок и военный

Программа предусматривает оказание социально-бытовой, психологической, медицинской и правовой помощи родственникам мобилизованных. В частности, детям 5-11 классов предусмотрены льготы на питание. Однако уточнить их размер пресс-служба администрации затруднилась.

«Для детей будет организовано индивидуальное сопровождение педагогами-психологами, при необходимости — оказание экстренной психологической помощи», — говорится в сообщении.

Также детям обещают предоставить места в школах и детских садах, наиболее близких к дому. Для решения вопросов семей в каждом муниципалитете создадут межведомственные группы.

Напомним, ранее в области заработал центр по оказанию помощи семьям мобилизованных. Кроме этого, семьям призванных, имеющих хотя бы одного ребёнка, обещают выплатить 30 тысяч рублей из бюджета региона.