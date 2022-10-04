Новосибирск, , 14:57 — REGNUM Предложение Илона Маска заново провести референдумы о воссоединении регионов с Россией выражают волю той части мировой элиты, которая понимает авантюристичность методов администрации Байдена. Такое мнение высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Илон Маск Steve Jurvetson

«Предложения близкого к Республиканской партии США Илона Маска («повторить референдумы» под наблюдением ООН, признание Крыма российским на основании событий 1783 года, обеспечение водоснабжения Крыма, сохранение нейтрального статуса [территории бывш. УССР]) выражают волю той части мировой элиты, которая понимает авантюристичность методов администрации Байдена и готова к частичным компромиссам с Россией, Китаем и другими незападными державами с целью избежания третьей мировой войны. Реальность подобных подходов во многом будет зависеть от результата парламентских выборов в США 8 ноября текущего года (с прицелом на президентские выборы 2024 года)», — отметил Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский миллиардер Илон Маск, назвав уход Крыма из состава России ошибкой Никиты Хрущева и заявив, что Крым официально является частью РФ, как это было с 1783 года, предложил повторить выборы «аннексированных регионов под наблюдением ООН», добавив: «Россия уходит, если на это будет воля народа».

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