Сергей Артёменко, 4 октября 2022, 21:14 — REGNUM Воссоединение разделённой в 1945 году Германии состоялось почти полвека спустя благодаря СССР. Дата 3 октября 1990 года символизирует окончательное объединение двух немецких государств — ГДР и ФРГ. Сегодня официальный Берлин принимает поздравления со всего мира.

Германия
Германия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Горбачёв сыграл важнейшую роль в процессе вхождения ГДР в состав ФРГ. Политическое руководство Восточной Германии до последнего надеялось на благоразумие Москвы. С 1988 года последний генсек КПСС, он же первый и последний президент СССР, он же «лучший немец года», сдавал Гельмуту Колю одну позицию за другой. В тайне от союзника вёл переговоры с Рональдом Рейганом, Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттераном. Горбачёв фактически «слил» союзника Бонну, который сразу же приступил к политическим репрессиям и встраиванию объединённой страны в НАТО.

Впоследствии лидер ГДР Эрих Хонеккер прямо назовёт Горбачёва предателем, подлецом, содержанкой западных хозяев и губителем КПСС, своей страны. Об этом руководитель социалистической Германии напишет в тюремном дневнике. Записи августа 1992 года были опубликованы в 2012 году после смерти Хонеккера в его книге «Последние записи. Для Маргот». В берлинской тюрьме Моабит он побывал дважды — при нацистах и при новых властях объединённой Германии.

Эрих Хонеккер
Эрих Хонеккер
Bundesarchiv, Bild 183-1987-1023-036

Предательство констатировал и сменивший Хонеккера на посту генсека Социалистической единой партии Германии экс-председатель Госсовета ГДР Эгон Кренц. Он напомнил: «В 2006 г. Путин выступал в бундестаге с речью на отличном немецком — никто не скажет, что не понял. Предлагал дружбу, совместную работу на одном уровне. Но немцы его не услышали».

Эгон Кренц
Эгон Кренц
U. S. Consulate General Munich

Общим местом стало суждение о якобы тотальном воодушевлении граждан ГДР и ФРГ от воссоединения. На самом деле, нет никаких оснований для таких выводов. Противников хватало и в Западной Германии, и в Восточной. Частные мнения не стоит путать с реальными настроениями в широких массах. Факты побегов из одного германского государства в другое действительно были. Однако и они не позволяют обоснованно говорить о единодушном стремлении двух наций к слиянию и поглощению.

Взамен на аншлюс — поглощение Западной Германией своей единокровной Восточной Германии — СССР в лице своего номинального лидера получил вербальные обещания и относительно небольшие материальные компенсации. Так в СССР появились новые жилые дома, построенные немцами за немецкий счёт для выведенных из ГДР дивизий ЗГВ. Обещания касались отказа НАТО от расширения на Восток, о чём 30 сентября упомянул в своей эпохальной речи российский президент Владимир Путин.

Пресловутый «коллективный Запад» обманул СССР, под которым он по-прежнему понимал Россию. Именно «русские» и «Россия» фигурируют в полевых уставах армии США и доктринах периода холодной войны. Эти документы, регламентирующие разжигание конфликтов низкой интенсивности, проведение тайных операций и другой деструктивной работы, действуют до сих пор. Примеры их реализации явлены в войне против России на территории б. УССР.

Сегодня социология позволяет обоснованно сделать вывод о национальном консенсусе Германии по вопросу воссоединения. Объективно оно пошло ей на пользу, хотя и не решило всех проблем. До сих пор жизненный уровень в Восточной Германии остаётся ниже, чем в Западной. Сохраняются даже ментальные отличия жителей двух частей объединённой страны. Тем не менее объединённая страна получила мощные импульсы развития, что и продемонстрировала во всех сферах.

Подъём национального флага объединённой Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Подъём национального флага объединённой Германии 3 октября 1990 года в Берлине
Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-400

Особая роль во внешней политике объединённой Германии принадлежит трём странам — США, России и Франции. До сих пор многие не только в Германии, но и за рубежом считают официальный Берлин подчинённым воле Вашингтона. Под этим есть весомые основания, и проявляются они в том числе в эпопее с военными поставками на территорию бывш. УССР.

Россия и укрупнённая ФРГ почти четверть века плодотворно сотрудничали в самых разных сферах. Успешно реализованы многие проекты во всех сферах от культуры до инфраструктурных проектов. Таковых очень много, хотя сейчас на слуху лишь «Северный поток».

Франция — вековой геополитический соперник Германии — после воссоединения стала её ближайшим партнёром. Процесс был формализован в создании франко-германского альянса, задающего тон политике не только Старой Европы, но всего Евросоюза.

Времена русско-германского взаимовыгодного сотрудничества подошли к закату не по воле Москвы. Владимир Путин в сентябрьской кремлёвской речи, а до этого в знаменитой мюнхенской речи, валдайских и многих других выступлениях указал на противоречия и причины, по которым Берлин и Москва теперь снова по разным сторонам фронта.

«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле», — подчеркнул российский лидер в своей валдайской речи 2021 года.

Аналогичные констатации до и после делали ведущие западные эксперты и политики. В частности, директор ведущей американской частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR Джордж Фридман в своём выступлении 3 февраля 2015 основное внимание уделил развенчанию мифов о видении стратегии в отношении «Европы», Германии и России, в частности с учётом конфликта на территории б. УССР. Он подчеркнул: есть отношения с государствами Европы — Германией, Румынией и так далее, «но нет «Европы», с которой США имеют какие-то отношения».

Джордж Фридман
Джордж Фридман
(сс) SørenKierkegaard

Фридман сконцентрировался на геополитической цели США — мировом контроле. В этом контексте он сосредоточился на главном, извечном непреходящем вопросе — недопущении сотрудничества Германии с Россией.

«Потому что, объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза», — сказал Фридман.

Для этого, признался глава STRATFOR, Вашингтон постоянно стравливает государства между собой, использует киевский режим как военно-политический рычаг на Россию, в том числе и в рамках концепции «Междуморья», продолжая выстраивать антироссийский «санитарный кордон». Эти усилия призваны не допустить, сказал Фридман, «чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, которая нагоняет на США адский страх вот уже на протяжении столетий».

3 октября пресс-служба Кремля не опубликовала очередное поздравление российского лидера с Днём германского единства. Вероятно, таким образом российское руководство указало на перейденную Берлином «красную линию» в двусторонних отношениях.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что «Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германии с Днем германского единства». В тексте поздравления сказано: «Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе».

Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот
Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот
Lear 21

Неоднозначное утверждение. Особенность ситуации ещё и в том, что Берлин с 2020 года не признаёт Лукашенко законным правителем Белоруссии. До этого власти ФРГ не признавали легитимность сформированной Лукашенко «вертикали власти», открыто поддерживали прозападных националистов в Белоруссии и в эмиграции.

Непризнанное Германией и ещё недостроенное Союзное государство России и Белоруссии имеет свою историю воссоединения. Началась она не с подписания союзного договора и даже не с 17 сентября 1939 года — эта дата с 2021 года отмечается в Белоруссии как государственный праздник День народного единства.

История западнорусского воссоединения уходит в глубину веков. Во многом она напоминает страницы истории Германии, пересекаясь в таких реперных точках, как разделы Польши в XX и XVIII веках. Её величие и драматизм дали основания как классикам, так и современникам констатировать: «Вся история белорусского народа — это путь борьбы за свою свободу и свою русскость». Такое же утверждение в духе Николая Лосского справедливо и применительно к Малороссии в рамках общерусской культурной традиции.

День германского единства вдохновляет русских людей в их борьбе за воссоединение. Ирония судьбы в том, что борьба эта происходит с единокровными братьями, отрёкшимися от своей идентичности и взявшими в руки германское оружие.