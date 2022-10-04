4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 21:10 — REGNUM 2 октября на Ставрополье прошел открытый краевой турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Участники турнира по боевому самбо «Своих не бросаем» Александр Погожев © ИА REGNUM

Организаторы и гости турнира по боевому самбо «Своих не бросаем» Александр Погожев © ИА REGNUM

Одна из целей соревнований — привлечь внимание спонсоров для сбора средств, чтобы оказать помощь военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой Александр Погожев © ИА REGNUM

Соревнования прошли на территории школы № 30 г. Михайловска Александр Погожев © ИА REGNUM

Перед началом турнира были подняты флаги Александр Погожев © ИА REGNUM

«Укрепление дружбы народов, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма, повышение уровня спортивного мастерства, физических качеств, всестороннее развитие личности необходимы нашему обществу, и в частности фундамент надо закладывать в юношеской среде. Чем мы и занимаемся, увлекая ребят тренировками, выездными соревнованиями», — говорит Игорь Рамхен, президент ММО «Северокавказская федерация боевого самбо и рукопашного боя».

Игорь Рамхен Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир по боевому самбо носит не только соревновательный или военно-патриотический характер. Одна из целей соревнований — привлечь внимание спонсоров для сбора средств, чтобы оказать помощь военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Александр Погожев © ИА REGNUM

Судейство Александр Погожев © ИА REGNUM

«В Ставропольском крае только из числа «Боевого братства» уже более двухсот человек принимают участие в боевых действиях. Все эти ребята имеют боевой опыт и навыки. Часть из них уже вернулась. Ребята, которые по состоянию здоровья сейчас не могут участвовать в боевых действиях, по согласованию с командирами частей, на территории Ставропольского края принимают участие в подготовке в качестве инструкторов. Ребятам есть, что показать, рассказать, сделать все, чтоб мобилизованные пошли в бой наиболее подготовленными. Чтобы умели сохранить жизнь и себе, и своему товарищу. На войне тонкостей не бывает. Поэтому любой опыт очень важен», — говорит Виталий Цымбал, ветеран боевых действий в Афганистане и Закавказье, член совета Ставропольской краевой организации ветеранов «Боевое братство».

Виталий Цымбал Александр Погожев © ИА REGNUM

На средства, которые будут привлечены сегодня, будет закуплено самое необходимое в боевых условиях. Закупка будет напрямую согласовываться с командирами частей, чтобы помощь была адресной, конкретному солдату, с учетом пожеланий каждого, кто принимает участие непосредственно в бою на передовой.

Президент Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорь Рамхен награждает победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники турнира по боевому самбо «Своих не бросаем» Александр Погожев © ИА REGNUM

Президент Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорь Рамхен награждает победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня эти соревнования проходят в исторический момент, русские земли возвращаются на родину. Поэтому мы (Боевое братство) хотим и будем делать все, чтобы в ближайшее время в соревнованиях приняли участие ребята из Донбасса, Харькова и Херсона», — говорит Цымбал.

Игорь Рамхен принял участие в посадке деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках турнира было высажено пять туй в аллею школы Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках турнира было высажено пять туй в аллею школы Александр Погожев © ИА REGNUM