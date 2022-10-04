Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с коррупцией среди региональных чиновников, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроектом предусматривается, что лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, обязаны уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения в порядке, установленном законами субъектов РФ, если иное не установлено федеральными законами.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, если по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, следует из документа.

Лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, уведомившие органы прокуратуры или иные государственные органы о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими лицами, замещающими государственные должности субъектов РФ, государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, находятся под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сейчас эти нормы распространяются на федеральных чиновников (порядка 20 категорий) и парламентариев, а также на региональных законодателей.

За несоблюдение новых требований чиновникам грозит наказание, включая увольнение в связи с утратой доверия, уточнил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

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