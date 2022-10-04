Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Санкт-Петербург к концу 2024 года вернётся на траекторию устойчивого роста экономики. Об этом 4 октября на заседании городского правительства заявила глава городского комитета финансов Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Енилина Иван Шилов © ИА REGNUM

В Петербурге видят положительный прогноз при наличии некоторых обстоятельств. Среди них — установление более благоприятной внешней среды за счёт сотрудничества с дружественными странами, а также проведение государственной экономической политики по сохранению промышленного потенциала и поддержания потребительского спроса.

«К концу 2024 года предполагается возвращение экономики на траекторию устойчивого роста. В 2023–2025 годах рост ВВП Санкт-Петербурга оценивается на уровне в среднем 2,5% ежегодно», — уточнила Енилина.

Отметим, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отметил устойчивость экономики Петербурга. Он подчеркнул, что в 2023 году бюджет адресной инвестиционной программы впервые превысит 200 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиционная программа Петербурга впервые превысит 200 млрд рублей