Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Участники бессрочной акции в Кишинёве 4 октября провели митинг возле здания правительства Молдавии. Трансляцию вела пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

Активисты вышли антиправительственными плакатами. В этот день, кроме отставки президента страны Майи Санду и правительства республики они потребовали отставки вице-премьера министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

«Люди принесли к зданию исполнительной власти 43 мешка, каждый из которых представляет собой миллион, спрятанный в банках в налоговых гаванях. Демонстранты также обвинили Майю Санду в том, что она защищала Спыну и якобы давала указание прокуратуре не расследовать, как вице-премьер разбогател», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее лидер партии «Шор» Илан Шор заявил, что у Спыну на офшорных счетах якобы хранятся незадекларированные €6,5 млн и $36,8 млн. Оппозиционер также обнародовал документ с банковской выпиской, где были указаны номера счетов. Вице-премьер это отрицает. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя спор, заявила, что Спыну мог заработать такие деньги в частной компании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве семнадцатый день продолжается антиправительственная акция