Москва, 4 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Выход из строя газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и утечка газам – конечно экстраординарное событие в истории, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

«Существует ряд версий и предположений того, что привело к резкому падению давления в газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в ночь на 27 сентября 2022 года. Основная из них – диверсия. Не будем гадать. Однако интересно другое: кому стало выгодно от этого?

Понятно, что России совершенно невыгодно терять собственный дорогостоящий проект ценой около 20 млрд евро и доходы от продажи газа. Обе ветки «Северного потока» должны были работать как минимум еще 50 лет, теперь не понятно, получится ли починить их вообще.

Евросоюзу тоже, так как его экономика напрямую зависела от поставок дешевого газа из РФ, и теперь они вынуждены искать альтернативные поставки энергоносителей по высоким ценам. Вся эта история полезна, пожалуй, только США.

Во-первых, США были обеспокоены тем, что по мере наступления зимы люди в Евросоюзе могут начать протестовать, и давить на правительство с требованиями снятия санкций с России, чтобы поставки газа возобновились. Теперь такой возможности нет и ЕС не пойдет на попятную.

Во-вторых, Штаты напрямую извлекают выгоду от разрушений газопроводов, поскольку они таким образом почти полностью разрушают сотрудничества между Европой и Россией, повышая зависимость Евроблока от поставок энергоносителей из США.

Пока Газпром ищет виновных в подрыве трубы, сланцевые компании в США по добычи газа стали активно наращивать добычу.

Например, в 2021 году они в среднем добывали 92,8 млрд куб. футов газа в день, а в августе 2022 года уже 100 млрд куб. футов в день, в сентябре 105,5 млрд куб. футов. Судя по такой динамике развития событий – дальше будет больше.

Похоже Вашингтон становится выгодоприобретателем от этой истории и убивает двух зайцев сразу, занимая большой газовый Европейский рынок», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мотивами для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» располагали Соединенные Штаты, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.

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