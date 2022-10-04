Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула поблагодарил командиров за то, что они выполнили боевые задачи и вернулись в полном составе домой. Заместитель донского губернатора Михаил Корнеев отметил профессионализм и подготовку отрядов, способных справиться со всеми поставленными задачами.

Бойцам вручили очередные звания, ведомственные медали и областные награды.