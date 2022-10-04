Пермь, 4 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Пермские школы выступили с гуманитарной миссией «Открытые сердца», чтобы помочь новым субъектам России. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе администрации Перми.

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Благотворительная акция направлена на оказание помощи ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям. Авторами акции стала инициативная группа директоров пермских школ.

«Сегодня мы, педагогическое и родительское сообщество Перми, не можем оставаться в стороне и не оказать посильную помощь нашим коллегам в новых российских территориях, детям, родителям, нашим военнослужащим, а также пермским семьям, чьи родственники были мобилизованы. Уверена, нам всё под силу, и мы многое сможем, чтобы помочь», — сказала начальник муниципального департамента образования Анна Деменева.

В рамках гуманитарной акции «Открытые сердца» на базе школ появится несколько центров. Они будут осуществлять сбор медикаментов для госпиталей военнослужащих и больниц для гражданского населения, а также гигиенических средств. Кроме того, подсмотрено оказание психологической помощи семьям мобилизованных граждан, проведение обучающих семинаров для психологов школ.

Представители инициативной группы директоров подчеркнули, что планируют оказывать адресную помощь, работу по запросам коллег из новых российских регионов, лечебных учреждений. Так по запросу врачей больниц Мариуполя начат сбор автомобильных аптечек со жгутами и индивидуальных перевязочных пакетов. Все собранные медицинские средства будут доставлены по месту назначения. К акции школ Перми готовы присоединиться благотворители, бизнесмены и неравнодушные граждане.