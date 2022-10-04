Бишкек, 4 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Международная ассоциация развития планирует предоставить правительству Киргизии кредит в размере $30 млн (1 млрд 727 млн рублей). Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

401(K) 2012 Кредит

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Эти деньги киргизские власти могут получить в рамках проекта «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда», цель которого заключается в смягчении воздействия экономического кризиса на малообеспеченные семьи и трудовых мигрантов.

Кредит правительство Киргизии обещает потратить на финансирование мероприятий по усовершенствованию навыков и улучшению возможностей трудоустройства среди местной молодёжи.

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