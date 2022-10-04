Киев, , 14:47 — REGNUM В законодательстве Израиля не предусмотрена возможность введения односторонних санкций против какой-либо страны. Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

Флаг Израиля

Дипломат рассказал, что его страна не будет действовать в обход санкций.

«Вопрос в том, что в израильском законодательстве не предусмотрена возможность одностороннего введения санкций против какой-либо страны, — приводят слова Бродского киевские СМИ. — Не было в истории Израиля таких случаев, потому что нет такой возможности в законе».