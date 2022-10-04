Ставрополь, 4 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ушел в отставку первый заместитель председателя правительства Владимир Ситников. Он сообщил, что покидает должность вице-премьера с 5 октября, написав об этом в своем телеграм-канале. При этом причины ухода с поста зампредседателя правительства Ситников не уточнил.

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Он выразил благодарность »всем, с кем мы совместно работали над выполнением задач нашего президента и губернатора», в том числе главам муниципалитетов, руководителям органов власти и других структур.

Напомним, Владимир Ситников занял пост первого заместителя главы правительства Ставропольского края в 2021 году. До этого он с 2015 года работал в должности министра сельского хозяйства.