Москва, 4 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Несмотря на рекордный рост инфляции, дела в экономике Турции обстоят не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

«Если смотреть только на цифры по инфляции, то может показаться, что с экономикой у Турции всё плохо. На самом деле всё наоборот, — уверен Пальченко. — Высокая инфляция не мешает турецкой экономике всё время расти. После ковидных падений в 2019 и в 2020 годах в 2021 году выросли и ВВП, и средний доход. В I квартале 2022 был рост экономики почти на 8%. Охвативший мир энергетический и структурный кризис не сильно скажется на экономике Турции. Итоги года по динамике ВВП будут значительнее лучше, у чем у западных экономик».

Он подчеркнул, что причиной инфляции при росте экономики является денежно-кредитная политика центрального банка Турции.

«Последний потерял самостоятельность и исполняет стратегию Эрдогана — максимально мягкая ДКП, направленная на внутренние и внешние инвестиции, не считаясь с инфляцией. Возможно, что это станет хорошим примером и для Банка России, — сказал Пальченко. — Все-таки абсолютным приоритетом ЦБ любой страны, включая и нашу, должен быть рост экономики, а не отдельные показатели вроде инфляции. Турция стала одним из бенефициаров происходящих бурных событий в мире, имея проходящие через ее территорию газопроводы, а также ведя политику «торгую со всеми» в текущих конфликтах. Поэтому Турция не станет ужесточать ДКП, и всё будет продолжаться как прежде».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Турции превысила 83%.