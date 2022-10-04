Энергетики Кубы отчитались о восстановлении после урагана «Иэн»
Гавана, 4 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Технический директор Союза электричества Кубы Ласаро Герра заявил, что восстановление этой услуги постепенно продвигается на западных территориях, пострадавших от урагана «Иэн». Об этом пишет Prensa Latina.
Во время своего выступления в программе Mesa Redonda Герра сообщил, что 98,72% жителей столицы уже пользуются услугами электроснабжения, а в Артемисе охват составил 66,45%.
В Пинар-дель-Рио, где сила ветра разрушила значительную часть распределительной сети, 10,04% услуг было восстановлено.
После предварительного осмотра были обнаружены повреждения в основном проводников, генераторов и около пяти тысяч столбов, отметил специалист. По его словам, «в восстановительных работах участвует 3651 электромонтер».