Гавана, 4 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Технический директор Союза электричества Кубы Ласаро Герра заявил, что восстановление этой услуги постепенно продвигается на западных территориях, пострадавших от урагана «Иэн». Об этом пишет Prensa Latina.

Электричество

Во время своего выступления в программе Mesa Redonda Герра сообщил, что 98,72% жителей столицы уже пользуются услугами электроснабжения, а в Артемисе охват составил 66,45%.

В Пинар-дель-Рио, где сила ветра разрушила значительную часть распределительной сети, 10,04% услуг было восстановлено.

После предварительного осмотра были обнаружены повреждения в основном проводников, генераторов и около пяти тысяч столбов, отметил специалист. По его словам, «в восстановительных работах участвует 3651 электромонтер».