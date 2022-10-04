Петрозаводск, , 14:49 — REGNUM Республика Карелия направила на специальную военную операцию всех, кто подлежал призыву в рамках первого этапа частичной мобилизации, сообщил 4 октября глава региона Артур Парфенчиков.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное Президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!», — сообщил губернатор.

По его словам, сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии — по результатам обращений некоторых мобилизованных граждан вернут домой.

«Поэтому возможны ротации — на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок», — добавил Парфенчиков, указав, что также продолжается работа с добровольцами: «Заявления от них поступают постоянно и их немало».

Напомним, более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации, сообщил 4 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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