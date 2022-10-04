Баткен, Киргизия, 4 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Жителей Баткенской области Киргизии, чьи дома оказались разрушены или повреждены в ходе вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе, начали временно селить в утеплённых палатках. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

В ведомстве отмечают, что палатки предоставляются местным жителям временно — до окончания строительства их повреждённых домов.

В МЧС уточняют, что эти палатки оснащены печью и утеплены войлоком, что позволяет отапливать помещение и удерживать в нём тепло после наступления холодов.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 62 человека и ещё 198 получили ранения.

Также в регионе пострадали 640 жилых домов (430 из них признали непригодными для дальнейшего проживания и 210 нуждаются в ремонте), 11 административных и стратегических объектов, 8 школ, 7 детских садов, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 336 подсобных помещений, 197 хозяйственных объектов, автомобильный мост и 55 автомобилей.