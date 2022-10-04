Саратов, 4 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Саратовской области в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали и модернизировали 15 учреждений. Об этом 4 октября сообщает региональное министерство культуры.

T. me/mininform64 Национальный проект «Культура»

По области в этом году капитально отремонтировали пять сельских домов культуры, открыли четыре модельные библиотеки, создали виртуальный концертный зал в городе Петровске, обновлена материально-техническая база детских школ искусств, переоснащены два музея в Петровске и Вольске, начато строительство центра культурного развития в городе Балаково.

На реализацию мероприятий в 2023 году от Саратовской области направлено заявок на сумму 1,3 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из резервного фонда правительства Саратовской области планируют выделить 10 млн рублей. Субсидии направят на поддержку кинотеатров по организации сеансов для подрастающего поколения.

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