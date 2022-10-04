Москва, 4 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, провёл президент России Владимир Путин. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава Российского государства пригласил президента переходного периода Мали поучаствовать во втором саммите Россия-Африка, который намечен на лето 2023 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин провёл международный телефонный разговор.