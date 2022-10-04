Джакарта, , 14:44 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан выразил соболезнования в связи с трагедией на стадионе Канджурухан в Маланге, сообщает Antara.

Полиция. Индонезия AWG97

«Позвольте нам выразить соболезнования, соболезнования в связи с гибелью стольких людей в результате инцидента в Маланге», — заявил Аниес Басведан в Джакарте.

«Надеюсь, подобные события не повторятся. И мы все одинаково оцениваем для себя, чтобы подобные события нигде не происходили», — заявил губернатор.

По временным данным, обнародованным полицейской командой, число жертв достигло 125 человек и 323 человека получили ранения. Беспорядки произошли после футбольного матча на стадионе Канджурухан в Маланге. Офицеры полиции применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо приказал объединенной независимой группе по установлению фактов полностью раскрыть инцидент на стадионе в Маланге менее чем за месяц.

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