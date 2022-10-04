Москва, 4 октября 2022, 14:43 — REGNUM Пока Куба не является таким значимым туристическим направлением для российских граждан, как, например, Турция, ОАЭ или Египет, нос картами «Мир» всё может измениться, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Республики Куба планируют до конца 2022 года подключиться к российской Национальной системе платежных карт (НСПК) «Мир».
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