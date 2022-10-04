Москва, , 14:43 — REGNUM Пока Куба не является таким значимым туристическим направлением для российских граждан, как, например, Турция, ОАЭ или Египет, нос картами «Мир» всё может измениться, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Гавана, Куба

«Если на Кубе станут работать карты «Мир», то это сделает Кубу более популярной среди российских туристов.

Кроме того, это событие будет иметь определенный имиджевый эффект, поскольку покажет, что России все-таки удается продвигать систему в мире, несмотря на жесткие санкционные ограничения со стороны Запада.

Если опыт Кубы окажется удачным, не исключено, что ее примеру последуют какие-то другие страны, в частности, из той же Латинской Америки», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Республики Куба планируют до конца 2022 года подключиться к российской Национальной системе платежных карт (НСПК) «Мир».

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