Москва, 4 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В условиях роста спроса населения на наличность власти РФ должны дать гражданам уверенность в неприкосновенности их вкладов и дальнейшей страховой защите. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рост спроса на наличные — это результат действия совокупности факторов: снижения уровня жизни, опасений заморозки накоплений, отъезда части граждан, роста потребительских цен и запасов впрок, снижения процентных ставок по депозитам и несоответствия их уровня текущей инфляции, — сказал Сафонов. — Данный тренд продолжится, но его на разных этапах будут поддерживать разные факторы. Экономическим властям надо по крайней мере дать населению уверенность в неприкосновенности вкладов и их дальнейшей страховой защите».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в РФ ажиотажный спрос на наличные немного снизится в течение месяца, но желание людей хранить деньги вне банка сохранится до конца 2022 года.