Бердянск, Запорожская область, 4 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Полиция в Бердянске задержала киевского боевика, готового к наведению огня и исполнению терактов. Сообщение об этом опубликовано 4 октября в телеграм-канале МВД Запорожской области.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

Полицейские получили информацию о подозрительном мужчине, проверили указанный адрес и обнаружили там военнослужащего ВСУ. Выяснилось, что он готов «к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области».

В телефоне задержанного оказались снимки с мест несения службы и сообщения, в которых он заявлял о готовности быть наводчиком и действовать против ВС России.

Готовящиеся теракты предотвращены благодаря бдительности горожан, добавили в ведомстве.

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