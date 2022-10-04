Донецк, 4 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Донецке под обстрел ВСУ попал район металлургического завода, сообщил 4 октября мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Глава города опубликовал в личном телеграм-канале фото и видео последствий обстрела — клубы дыма в небе над промзоной.

Кулемзин рассказал, что в результате обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе Донецка погиб работник 1969 года рождения.