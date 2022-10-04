Москва, , 14:40 — REGNUM Отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил прыгун в высоту Данил Лысенко включён в новый международный пул допинг-тестирования. Об этом 4 октября сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Всего в пул допинг-тестирования сейчас входят 12 российских спортсменов. Помимо Лысенко, это Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Михаил Акименко (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Валерий Пронкин (метание молота) и многоборец Илья Шкуренёв.

Напомним, срок четырёхлетней дисквалификации Лысенко истёк 2 августа. После этого 25-летний спортсмен принял участие в пяти турнирах и во всех одержал победу.

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