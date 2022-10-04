Сочи, Краснодарский край, , 14:39 — REGNUM В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки после нападения стаи собак (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 4 октября.

Немецкая овчарка Samueles

Как полагают следователи, 39-летний руководитель компании, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера в Лазаревском районе Сочи, а также клинического санаторно-курортного комплекса весной 2021 года арендовал земельный участок и здания на улице Лучезарной в поселке Лоо, примыкающие к оздоровительно-образовательному центру. В начале 2022 года он договорился с Федерацией шахмат России о проведении на базе клинического санаторно-курортного комплекса соревнований по шахматам среди детей. Мужчина должен был обеспечить безопасность участников состязаний. Однако он не организовал надлежащее ограждение и пункт пропуска у находившегося на территории комплекса потенциально опасного нежилого здания, охраняемого семью овчарками. Животные содержались без специальных вольеров и должного присмотра. В результате вечером 26 апреля 12-летняя девочка, прибывшая на соревнования из Самарской области, прошла на территорию, где на неё напала стая собак. От полученных травм ребёнок скончался.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.