Луганск, 4 октября 2022, 14:39 — REGNUM Киевские режим перебросил в район Кременной в Луганской Народной Республике иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Об этом 4 октября сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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