Луганск, 4 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Киевский режим перебросил в район Кременной в Луганской Народной Республике иностранных наемников, прошедших подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Об этом 4 октября сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

«Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении (в районе Кременной) очень высокая. Возможность перебрасывать силы у них пока есть. Туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе. Происходило это все на протяжении последних недель», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что только полное освобождение оккупированных территорий и демилитаризация киевского режима позволят установить мир и безопасность в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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