Омск, , 14:37 — REGNUM ЗАГСы в Омской области ввели ускоренную процедуру заключения брака для мобилизованных. Браки регистрируются в день подачи заявления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мобилизованные вступают в брак. Омская область Правительство Омской области

По словам начальника Ленинского отдела управления ЗАГС Юлии Морозовой, в законодательстве закреплено право зарегистрировать брак при наличии особых обстоятельств в день подачи заявления.

«Таким особым обстоятельством на сегодняшний день является призыв на военную службу. Все подразделения ЗАГС Омской области работают в этом режиме. При обращении мобилизованных граждан мы регистрируем брак в день обращения», — отметила она.

Для этого желающим необходимо предъявить повестку или извещение из военкомата о призыве в рамках частичной мобилизации.