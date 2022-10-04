Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Адресная инвестиционная программа (АИП) Санкт-Петербурга в 2023 году впервые превысит объем в 200 млрд рублей. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Северной столицы напомнил, что в этом году город преодолеет отметку в один триллион рублей по доходам. Губернатор отметил, что в 2022 году граждане, бизнес и предприятия города хорошо работали, что отражается в росте доходной части городского бюджета.

«Особенностью нового бюджета является резкий рост расходов развития. Значительно увеличиваются расходы на адресную инвестиционную программу. В следующем году она впервые превысит 200 млрд рублей», — заявил губернатор.

Беглов добавил, что стабильности экономике города помогают добиваться меры поддержки властей. Между тем экономическое развитие Петербурга непосредственно влияет на развитие России.

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