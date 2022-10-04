Шелехов, Иркутская область, , 14:35 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 4 октября известило о задержании подозреваемых в совершении ряда преступлений в Шелехове. Их поимку осуществили девушка-дознаватель и водитель служебной машины.

Наручники Tengrinews.kz

Двигаясь на служебном автомобиле по городу, сотрудники заметили молодого человека, подозреваемого в совершении нескольких краж. Рядом с ним шла его сожительница, которая была объявлена в федеральный розыск несколько недель назад.

«Обратила внимание на странное поведение — в хорошую погоду девушка старательно скрывала лицо под капюшоном. Приглядевшись, я узнала подозреваемую, делом которой занималась моя коллега. Я сразу попросила водителя развернуться», — пояснила старший дознаватель Наталья Иванова.

Увидев сотрудников, молодые люди бросились бежать в гаражно-строительный кооператив. Водитель Данил Степанов бросился в погоню, а дознаватель начала обходить кооператив по периметру. Через несколько минут прямо на майора выскочила беглянка, а позже появился старший сержант, сопровождая её сожителя.

30-летней подозреваемой выбрана мера пресечения в виде ареста за совершение грабежа и кражи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о розыске подозреваемого мужчины, причастного к многочисленным хищениям.

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