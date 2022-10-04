Москва, , 14:32 — REGNUM Министерство финансов России предложило увеличить минимальные цены на игристое вино. Проект приказа опубликован на портал правовой информации.

Барнаул в конце 2019 года. На полке ТЦ — игристое вино SANTO STEFANO по цене 169 рублей Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно документу, с 1 января 2023 года минимальная стоимость игристого вина в рознице должна составить 239 рублей за емкость объёмом 0,75 литра, оптовая — 199 рублей, отпускная 166 рублей.

Сейчас минимальная розничная стоимость игристого вина составляет 169 рублей, оптовая — 137 рублей, отпускная — 118 рублей.

Таким образом, минимальные цены на игристые вина могут вырасти в 1,4 раза.