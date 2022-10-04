Москва, 4 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Санкционное давление на страны с целью достижения узкополитических интересов отдельных стран стало мейнстримом последних десятилетий, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Нормальное существование страны в случае санкционного давления возможен при взаимовыгодном сотрудничестве со странами не поддерживающими санкции. Долгое время санкции, в том числе заморозка активов размещённых в зарубежных банках были эффективным инструментом давления на Иран.

Переговоры о снятии ограничений, разморозке активов иранскими политиками ведутся с переменным успехом при явном противодействия США. Предварительные договорённости между Сеулом и Тегераном о разморозке активов были достигнуты ещё полтора года назад, но так и не были реализованы.

Как говорится: «не было счастья, да несчастье помогло» — «центр мирового зла» по мнению наших западных оппонентов из Тегерана переместился в Москву и сближение Ирана и России в области экономического сотрудничества не позволяет достичь результатов беспрецендентных санкций, которые наложены на Россию.

Поэтому спектр воздействия на Иран последние месяцы изменился. Во-первых, это спровоцированные под благовидным предлогом беспорядки, во-вторых, это экономическое заигрывание с властями Ирана.

В этой связи видится, что позитивные движения в виде возможности вывода заблокированных активов Ирана из южнокорейских банков это стремление снизить заинтересованность Тегерана в сотрудничестве с Москвой.

Подтверждением этого предположения, скорее всего, станет восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ноябре 2022 года», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран заключил соглашение о зачислении своих размороженных финансовых активов в центральный банк одной из соседних стран.

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