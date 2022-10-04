Омск, 4 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков поставил задачу создать достойные бытовые условия для мобилизованных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в правительстве региона.

Оmskportal.ru Военно-полевой лагерь для мобилизованных в Омской области

Лагерь для тех, кто призван в ходе частичной мобилизации, действует на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Здесь размещаются новобранцы из Омской области и других регионов Сибири.

Специалисты занимаются с резервистами огневой, тактической, военно-инженерной подготовкой. Бурков поставил задачу создать достойные бытовые условия для мобилизованных, обустроить инфраструктуру.

В лагере проложили дорогу, провели водопровод, смонтировали линию электропередач, установили палатки, оснащённые печным оборудованием. Обустроена полевая кухня, есть столовая.

Как рассказал резервист из Омска, на завтрак, как правило, дают гречневую, либо рисовую кашу с тушёнкой, иногда макароны с тушёнкой. На обед мужчин кормят супами, кашами с мясом. «На ужин также гречка, или рис с тушёнкой. Готовят вкусно и сытно», — отметил военнослужащий.

Кроме того, в лагере открыли помывочную, развернули большую военно-полевую баню. Завезены и мобильные бани.

Работает мобильный информационный пункт, в котором собираются наказы новобранцев, решаются различные вопросы и проблемы. За несколько дней работы пункта получено более 200 обращений. Волонтёры берут осуществлять социальный патронаж над семьями мобилизованных.

«Мы делаем всё, чтобы у ребят были комфортные условия. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто оказывает помощь — и людям и организациям», — подчеркнула первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежит лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.