Грозный, , 14:31 — REGNUM Прямое авиасообщение установлено с 4 октября между столицами Татарии и Чечни. В Грозный из Казани дважды в неделю будут совершаться авиаперелеты на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Выполнять полеты будет авиакомпания Nordwind.

Самолет iphotocommerce

Как отметил заместитель генерального директора перевозчика Антон Маттис, это знаменательное событие для компании. Он оценил положительно загрузку первого рейса на 80% и выразил уверенность в востребованности данного направления. Перелеты по маршруту будут совершаться по вторникам и субботам, стоимость билета составляет от 1500 рублей.

Приветствовал открытие нового авиарейса министр по туризму Муслим Байтазиев. Он отметил, что связывает с этим событием развитие туризма между двумя регионами. По его словам, уже со следующим рейсом в Чечню прилетят специалисты из комитета по туризму Татарии с представителями турбизнеса, они ознакомятся с туристической индустрией республики, пишет ИА «Чечня Сегодня».