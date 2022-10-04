Из Грозного в Казань запустили регулярные авиарейсы
Грозный, 4 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Прямое авиасообщение установлено с 4 октября между столицами Татарии и Чечни. В Грозный из Казани дважды в неделю будут совершаться авиаперелеты на самолете Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Выполнять полеты будет авиакомпания Nordwind.
Как отметил заместитель генерального директора перевозчика Антон Маттис, это знаменательное событие для компании. Он оценил положительно загрузку первого рейса на 80% и выразил уверенность в востребованности данного направления. Перелеты по маршруту будут совершаться по вторникам и субботам, стоимость билета составляет от 1500 рублей.
Приветствовал открытие нового авиарейса министр по туризму Муслим Байтазиев. Он отметил, что связывает с этим событием развитие туризма между двумя регионами. По его словам, уже со следующим рейсом в Чечню прилетят специалисты из комитета по туризму Татарии с представителями турбизнеса, они ознакомятся с туристической индустрией республики, пишет ИА «Чечня Сегодня».