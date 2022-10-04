Коян, Южная Корея, , 14:32 — REGNUM С 6 по 8 октября в Южной Корее состоится крупнейшая в стране выставка индустрии красоты K-Beauty Expo Korea, сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что мероприятие будет проходить в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Коян провинции Кёнгидо.

В выставке примут участие 320 профильных компаний, которые представят свою продукцию и услуги, подготовив 400 стендов.

В рамках мероприятия также пройдут консультации по вопросам экспорта с представителями 100 компаний из 32 стран, включая страны Северной Америки, Россию, Индию и Польшу.