Москва, , 14:35 — REGNUM Технологическая возможность для высадки космонавтов на Луне появится у России к 2030 году. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил 4 октября на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.

Надувной космонавт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что автоматический посадочный аппарат «Луна-25» готовится к отправке на Луну в рамках лунной программы. За ним последуют аппараты «Луна» под номерами26,27,28.

«К 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос обсуждает с правительством России продление участия в программе МКС после 2024 года.

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