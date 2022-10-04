Донецк, 4 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооружённых формирований нацистского киевского режима погибла мирная жительница. Об этом 4 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела Кировского района в микрорайоне «Жилкооп» погибла девушка», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Кулемзин указал, что в данный момент уточняются анкетные данные погибшей, и добавил, что также снаряды ВСУ попали в храм на территории Кировского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский и Петровский районы Донецка были обстреляны боевиками вооружённых бандеровских формирований.