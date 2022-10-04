Самара, 4 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Еловую аллею, символизирующую память о павших в борьбе с фашизмом, высадили сотрудники полиции в одном из городов Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Высадка саженцев

Сообщается, что полицейские и общественники Самарской области присоединились к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия».Так, накануне полицейские города Жигулевска высадили еловую аллею, которая символизирует память о павших в борьбе с фашизмом.

«Сотрудники полиции ежегодно принимают участие в субботниках в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится с целью объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, экологического и патриотического воспитания», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника дежурной части капитана полицииВладимира Белева.