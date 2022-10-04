Кабул, , 14:29 — REGNUM Центр афганских журналистов расценил действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приостановке интернет-домена «8am. af» газеты «8 Собх» и блокировке новостного сайта «Zawiya» как «усиление ограничений против свободных СМИ».

Интернет ИА REGNUM

Центр заявил, что действия министерства связи радикалов противоречат закону страны о СМИ.

В информационном бюллетене добавлено, что хотя более половины СМИ страны были заблокированы в связи с экономическими причинами и ограничениями, введенными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), газета «8 Собх» продолжала свою деятельность в Интернете через свой сайт и социальные сети.

В свою очередь, «Наи», организация, поддерживающая свободные СМИ Афганистана, также отреагировала на эту акцию и заявила, что согласно закону об общественных СМИ такие действия считаются ограничением и цензурой в отношении средств массовой информации.

Ранее представитель министерства связи и технологий правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что домены сайтов газеты «8 Собх» и Zawiya News были отключены из-за «пропаганды против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эти два средства массовой информации обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой пересмотреть своё решение о приостановке действия афганского интернет-домена и действовать в соответствии с положениями закона об общественных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановили интернет-домен «8am. af», но к газете можно получить доступ через интернет-домен «8am. media» и социальные сети.

После этого международная организация Amnesty International обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой «немедленно активировать домен веб-сайта газеты «8 Собх».