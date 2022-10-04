Тайшет, Иркутская область, , 14:28 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило об успешном спасении попавших в беду щенков и их спасателя. Инцидент случился накануне, 3 октября, в городе Тайшете. На пульт пожарно-спасательной части № 22 города Тайшета от местной жительницы поступило сообщение о том, что на улице Полевая требуется помощь мужчине, который не может выбраться из-под моста, куда он залез по её просьбе для спасения щенков.

Бездомные щенки Mojpe

Прибывшие к месту вызова пожарные и спасатели Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли бетонную плиту, служившую переходом через канаву, глубиной 50 сантиметров, и деблокировали 61-летнего местного жителя. Мужчину в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи.

Для спасения пятерых щенков, которые находились в канаве, пожарные и спасатели разобрали деревянные части моста и эвакуировали их по одному.

Спасенных животных передали местной жительнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа ангарские пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку. Без признаков жизни животное вынесли на свежий воздух, успешно провели реанимацию и отвезли в ветеринарную клинику.

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