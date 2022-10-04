Бишкек, 4 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. После очередного вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе жители Баткенской области Киргизии потребовали предоставить им возможность добровольно мобилизоваться. Об этом заявил депутат Марлен Маматалиев на заседании профильного парламентского комитета.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

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По словам политика, также они просят власти убрать возрастные ограничения на мобилизацию, чтобы могли призваться люди с военной подготовкой и охотники, которые имеют опыт обращения с оружием.

«Мы предлагаем внести изменение в закон об оружии, что позволит в отдельных случаях выдавать оружие жителям приграничных районов, у которых нет достаточного охотничьего стажа», — подчеркнул парламентарий.

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