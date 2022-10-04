Москва, 4 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Все ограничения, вводимые странами в международной торговле, ведут к издержкам как для отправителей, так и для получателей санкций, поэтому страна-отправитель санкций должна разрабатывать политику ограничений так, чтобы для собственного бизнеса ущерб был минимальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Этого как раз не наблюдается в ЕС, который в результате своей санкционной политики терпит большие убытки. Кроме того, как показывает исторический опыт, санкции все же нельзя использовать как экономическое оружие, а необходимо применять как сигнальный, упреждающий инструмент. И в этом ЕС также допустил ошибку.

Для России же санкции западных стран также ощутимы, поскольку наблюдаются некоторые отраслевые сбои, российские участники вынуждены вести деятельность на рынках, которые для них менее предпочтительны, адаптироваться к партнерам на этих рынках и учиться конкурировать с ними.

Вместе с тем, санкции западных стран в отношении российской экономики не могут работать в полную силу в силу отсутствия их универсальности (их не поддержали такие крупные развивающиеся страны, как Индия и Китай).

К тому же, как показывает международный опыт, санкции (даже если они хорошо скоординированы на международном уровне и действуют длительное время) обычно не приводят к тому, что режим власти и внешняя политика страны, в отношении которой они вводятся, будут изменяться.

В этих условиях Россия продолжает политику встречного ответа на санкции ЕС. Так, например, недавно было объявлено о введении санкций против компании-оператора подземного хранилища газа в Германии.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Россией уже был введен ряд санкций в отношении энергетических компаний ЕС, в основном против бывших дочерних компаний Газпрома.

Акцент на энергетику и некоторые другие сектора показывает, что Россия более разборчива в своей санкционной политике и, в отличие от ЕС, наносит «точечные», самые болезненные удары, нацеливаясь преимущественно на нефтегазовые компании стран ЕС и других «недружественных» государств.

С другой стороны, экономическое воздействие санкций и контрсанкций сложно оценить, поскольку нынешняя волна ограничений между странами беспрецедентна в новейшей истории.

В качестве ответа на санкции страна может мобилизовать дополнительные ресурсы и возможности, а может ввести ответные санкции в определенных отраслях. При этом, по мере разрыва экономических связей с западными странами, растут и возможности введения контрсанкций.

Поэтому, когда многие международные компании уже ушли с российского рынка, а объемы торговли России с США и странами ЕС снижаются, следует ожидать, что перечень российских контрсанкций в отношении зарубежных стран будет расширяться.

Важно, в конце концов, учитывать, что зеркальные пакеты санкций (то есть санкции и контрсанкции) России и ЕС вводятся не по экономическим мотивам — они продиктованы геополитическими соображениями.

В этом есть непредсказуемость этих санкций и возможностей поиска эффективного ответа на них. То, что экономические санкции в мире стали более популярными в последние десятилетия, вовсе не означает эффективность и успешность этих санкций для стран-отправителей.

Эпоха инноваций и новых технологий не сделала санкции более эффективными. В любом случае, нужно стремиться избегать экономических санкций в будущем, а для этого необходимо ориентироваться на предсказуемых и надежных партнеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор ПХГ «Катарина» (Германия) подпал под российские санкции, говорится в утверждённом премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановлении.

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