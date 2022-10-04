Москва, , 14:26 — REGNUM В Госдуме оценили странную логику исполнительницы Аллы Пугачевой, обрушевшейся на критиков.

Розы Bel_acu

«Странная логика. Никакой ненависти к Алле Борисовне лично у меня нет. Думаю, что это чувство не присутствует и у подавляющего большинства российских граждан. Здоровья ей и личного счастья! И пожелание лучше чувствовать людей, которые некогда подпитывали её талант своей любовью», — отметил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») в телеграм-канале.

«Она, на мой взгляд, неправильно понимает всех нас. Мы её жалеем, как принято в русском характере жалеть любого потерянного человека: мол, как же случилась с ней такая беда? Как так вышло, что она теперь не с нами, а с ними?» — рассуждает парламентарий.

«Это оценивается как несчастье! Как, если бы весёлый и жизнерадостный человек вдруг заболел и сник, потерял интерес к жизни, отказался от общения с близкими. «Холопы и рабы!». Вот она как про нас! В смысле все, кто ей хлопал? Кто стирал ладони в аплодисментах? Дарил тонны цветов? Искренне любил? Все рабы? То есть она жила за счёт любви быдла и рабов? Слышит ли себя, наша примадонна?» — отметил Морозов.

Пугачева в соцсетях отметила, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным.

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